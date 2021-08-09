شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يرد على انتقاد استحمامه اليومى 3 مرات.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت حسابات النجوم العالميين بالحديث عن الروتين اليومي للاستحمام، ما بين من يفضل الاستحمام يومًا تلو الآخر أو من يفضلون الاستحمام بالماء فقط.

ومن جانبه قال داوين جونسون الملقب بالصخرة إنه يستحم في اليوم 3 مرات، وهو ما دفع الفنان جيان ماركو لانتقاده معتبرًا أن ذلك الأمر أغرب ممن لا يفضلون الاستحمام، وهو ما دفع ذا روك للتعليق مرة أخرى، حيث رد علي حساب ماركو علي تويتر قائلاً: إنه يقوم بالتمرين مرتين في اليوم ويذهب للعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة ويستحم 3 مرات، مؤكدًا أن الأمر ليس بغريب وسهل الفهم.

يعرض في دور العرض السينمائي حاليًا فيلم Jungle Cruise بطولة ذا روك، ويدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.