شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يستعيد نشاطه الغنائى بحفل فى جدة 19 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان رامى صبرى إلى قائمة النجوم الذين سيحيون حفلات غنائية بالسعودية خلال الموسم الصيفى الحالى، حيث أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن حفلته المقبلة بمدينة جدة، وذلك يوم 19 أغسطس الجارى، وكتب رامى صبرى عبر صفحته على "فيس بوك": "جدة الخميس 19/8 وحشتونى.. حفلات صيف جدة".

كان الفنان رامي صبرى قد نشر البوستر الرسمى لأغنيته هو وشقيقه الراحل كريم صبرى "حالة اكتئاب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق رامي صبري على الصورة، قائلاً: "مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر ترند يوتيوب ميوزيك لدويتو رامي صبري وكريم صبري شكرا لكل حد شاف فيديو حالة اكتئاب ودعا لكريم.. متنسهوش في دعائكم".

وطرح النجم رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.

وكتب رامى صبرى فى بداية الأغنية بأن هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبرى، فلم يتقاض أى شخص ساهم فى هذا العمل أى عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، والأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبرى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.

وكشف النجم رامى صبرى عن تفاصيل أغنيته الجديدة التى تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبرى، والتى قدمها على طريقة الديو وتحمل اسم "حالة اكتئاب"، قائلاً: "حضرنا للأغنية الفترة اللى فاتت من بعد وفاة أخى الغالى".

وأضاف النجم رامى صبرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت دايمًا بقول لكريم إننا نغنى مع بعض ولكن كان بيرفض الأمر تمامًا والسبب أنه عاوز يغنى أول أغنية من غير مساعدتى له وده كان من وجهة نظره اللى ماكنتش مقتنع بيها".

وتابع رامى صبرى: "كنت دايمًا بسيبه براحته لحد لما توفى وكانت صدمة ليا وللجميع لأنه كان غالى عليا وعلى كل الناس، فقررت أنزل الأغنية اللى كنت عايز أغنيها أنا وهو ولكنه ماكنش راضى تمامًا".

واستكمل رامى صبرى: "الأغنية سجلها كريم بصوته وهى من ألحانه وكلمات عبير الرزاز وتوزيع محمد عاطف الحلو وميكس وماستر هانى محروس، وكان انتهى تمامًا من تسجيلها وأنا قررت أسجل أجزاء منها بصوتى وأقدمها زى ما كان نفسى تتعمل على طريقة الدويتو وأهديها لروح أخى كريم الغالى، مختتمًا حديثه: ربنا يرحمه ويصبرنا أنا وووالده ووالدته وإخوته على عدم وجوده وسطنا".

وكان قد رحل عن عالمنا كريم صبرى شقيق المطرب رامى صبرى يوم الأحد 11 يوليو، إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم عمرو دياب و تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وإليسا وأصالة وإيهاب توفيق وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل.