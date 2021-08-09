شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سرحان مؤلفًا لفيلم "اللى مايتسموش" بعد نجاحه فى "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد المؤلف والسيناريست هانى سرحان على فيلم "اللي مايتسموش"، وهو أول أعمال هاني سرحان السينمائية الذي يعمل عليه حالياً على أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال 2022.

ويدخل هاني سرحان فى تجربته السينمائيه الأولى عالم جديد من الإثارة والأكشن حيث يتناول الفيلم عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات التى مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.

ويخطط هاني سرحان في الفترة الحالية لخوض تجارب سينمائية عديدة بعد النجاح الدرامي الذي حققه العام الماضى بمسلسل "الاختيار2" والذى قام فيه بتوثيق بطولات رجال الشرطة واستطاع أن يتصدر قائمة مشاهدات رمضان 2020.

كما برز اسم هانى سرحان من خلال أعمال مثل مسلسل "الأب الروحى" بجزأيه الأول والثانى، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل "لمس أكتاف"، للنجم ياسر جلال،، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل "الفتوة"، الذى حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.