منع بلقيس من الغناء في مصر بشكل نهائي

كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 02:44 مساءً - أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا بمنع الفنانة ” بلقيس فتحي ” من الفناء وإحياء الحفلات في مصر وذلك على خلفية إحيائها لحفل بأحد النوادي مساء أمس الأحد دون الحصول على التراخيص اللازمة .
وجاء في بيان للنقابة متضمنا القرار : ” قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية ” .
وتابع : ” وذلك لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة .. على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها ” .
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