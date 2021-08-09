علي ربيع يحتفل بزواجه للمرة الثانية في سرية تامة

كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 02:44 مساءً - احتفل الفنان ” على ربيع ” بعقد قرآنه وزفافه مساء يوم أمس الأحد على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ” سلسبيل محمد ” في سرية تامة .

حيث لم يقم علي ربيع احتفالا كبيرا وأكد على الحضور بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو نشر أي صور تخص زواجه وذلك بسبب حالة الحزن التي يعيشها الوسط الفني بعد وفاة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” واحتراما لمشاعر أسرتها .

وحتى لا تتوجه له الانتقادات بأنه أقام عقد قرآنه ولم يمر أكثر من يوم على وفاة الفنانة الراحلة وفي نفس اليوم الذي تم فيه تشييع جنازتها وجثمانها إلى مثواه الأخير .

يذكر أن أن هذا الزواج هو الثاني للفنان علي ربيع حيث تزوج من قبل وانفصل عن زوجته الأولى منذ حوالي عام التي لديه منها طفلة بعد حدوث مشاكل بينهما .