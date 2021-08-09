"أبوظبي للغة العربية" يعقد الاجتماع الأول لإطلاق مجلته المحكمة

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

عقد مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الاجتماع الأول لمجلته المحكمة "المركز: مجلة الدراسات العربية"، وذلك بعد أن تم اختيار هيئة التحرير التي تضم نخبة من الباحثين.



وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم: "كان الإنتاج المعرفيّ الخاصّ بشؤون اللغة العربيّة حاضراً بقوّة على مدار السنوات الماضية في اللغات العالميّة الأخرى. وتأتي مجلّة "المركز" اليوم التي تصدر باللغة العربيّة حصراً، لتعزّز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة أساسية لكتابة البحث العلميّ من جهة، وموضوعاً للدراسة من جهةٍ أخرى".

وأضاف ابن تميم "سعداء بمشاركة نخبة من أهمّ الباحثين في حقل الدراسات العربيّة في إصدار هذه المجلّة التي تُعد نقلة نوعيّة مهمّة في هذا الحقل المعرفي، إذ تعتمد أدق المعايير المتعارف عليها في تحكيم الأبحاث وستسهم في نشر بحوث لمستعربين يكتبون بالعربية للمرة الأولى إلى جانب أهمّ الباحثين العرب، وستعمل على أن تكون إضافة نوعية للمجلات المهتمة بالعربية وآدابها وقضاياها المعرفية والجمالية".

من جهته، أوضح أستاذ كرسيّ الشيخ زايد في الجامعة الأميركيّة في بيروت مدير تحرير مجلة "المركز" الدكتور بلال الأرفه لي، أن "هيئة التحرير تعكف على تحضير عدد من الملفّات المهمّة التي سترفد دراسة الأدب العربيّ على المستوى النوعي معرفياً ومنهجياً".

وارتأت هيئة التحرير أن يخصص العدد الأوّل للمجلة لموضوع "آثارٌ من الزمن: مفهوم الأثر في الخطاب الأدبي العربي" حيث يتناول مفهوم "الأثر" في النصوص العربية والإسلامية التي عرفها التراث العربيّ على تنوّع مجالاته، واتّساع امتداده من القديم إلى الحديث.

ويرأس هيئة تحرير مجلّة "المركز" التي من المقرر أن يصدر لها عددان سنوياً، بدءاً من يناير (كاون الثاني) 2022، الدكتور علي بن تميم، والدكتور بلال الأرفه لي "محرراً ومديراً للتحرير" من الجامعة الأميركيّة في بيروت، ومجموعة من المحررين المشاركين وهم: الدكتور خليل الشيخ من جامعة اليرموك، والدكتور طاهرة قطب الدين من جامعة شيكاغو، والدكتور موريس بومرنتز من جامعة نيويورك أبوظبي، وسلطان العميمي، بينما تتولّى الدكتورة لينا الجمال تحرير مراجعات الكتب.

وللمجلة هيئة علمية استشاريّة عالميّة تتكون من الدكتور صلاح فضل من جامعة عين شمس، والدكتور محسن جاسم الموسوي من جامعة كولومبيا، والدكتور عبد الله الغذامي من جامعة الملك سعود، والدكتورة هنادا طه من جامعة زايد، ود.فيتالي نعومكن من معهد الاستشراق بموسكو، والبروفيسور فيليب كينيدي من جامعة نيويورك أبوظبي، والأستاذ شوكت تراوا من جامعة يال، والدكتورة سوزان ستيتكيفتش من جامعة جورج تاون، ود. بياتريس غروندلير من جامعة برلين الحرة، والأستاذ جيمس منتغمري من ،جامعة كامبردج، والدكتور عبد القادر الفاسي الفهري من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانيّة.