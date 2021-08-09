تعرف على شخصية شريف دسوقي في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أول ظهور له على خشبة المسرح بعد خضوعه لجراحة بتر القدم، يستعد الفنان شريف دسوقي للمشاركة في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، التي يقوم ببطولتها مع الفنان يحيى الفخراني، والمقرر عرضها بداية من 17 أغسطس على مسرح مكتبة الإسكندرية.

مصدر من فريق المسرحية في تصريح لـ"الخليج 365" كشف عن دور الفنان شريف دسوقي، وقال: "هو من مفاجآت العرض، ويؤدي به شخصية بلطجي تائب، وتجمعه علاقة جيدة مع بطل العمل الفنان الكبير يحيى الفخراني".

الفنان شريف دسوقي في تصريح لـ"الخليج 365"، تحدث عن مشاركته في بطولة مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" ، وقال: "العرض عودة للمسرح الجميل، من خلال نص العبقري بيرم التونسي اللي كان كاتب ليلة من ألف ليلة، والعبقري المخرج مجدي الهواري اختار منها (ياما في الجراب يا حاوي) بطولة يحيى الفخراني، أوعدكم هتسمتعوا".

مسرحية "ياما في الجراب" تشهد الظهور الفني الأول للفنان شريف دسوقي، بعد خضوعه لجراحة بتر القدم في أحد مستشفيات الإسكندرية، قبل نقله للعلاج في مستشفى دار الشفاء تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" إخراج مجدي الهواري وإنتاج كايرو شو، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها نجوم المسرح اللامعون: "سما إبراهيم، ناصر سيف، حسن العدل، إسماعيل فرغلي، رضا إدريس، لبنى ونس، و علاء قوقة".

من ناحية أخرى، يُعرض لـ دسوقي في الفترة الحالية فيلم "الإنس والنمس" إخراج شريف عرفة وبطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر، محمود حافظ.