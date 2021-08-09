رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في صيف جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي، يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، ضمن حفلات صيف جدة برعاية هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر "صبري" بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "جدة الخميس، 19/8 وحشتوني، حفلات صيف جدة".

وطرح الفنان رامي صبري مؤخرًا دويتو "حالة اكتئاب"، مع شقيقه المطرب الراحل كريم صبري، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكان شقيق رامي صبري قد رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٣٤ عامًا، إثر تعرضه للغرق بترعة المريوطية.