للمرة الثانية.. علي ربيع يحتفل بزفافه سرًا بعد وفاة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان علي ربيع بحفل زفافه للمرة الثانية على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك مساء أمس الأحد.

وكشف برنامج "ET بالعربي" أن علي ربيع احتفل وبسرية تامة بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى سلسبيل محمد، وبسبب تزامن الحفل مع وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز لم يشهد الزفاف أي أجواء احتفالية.

وشدد "ربيع" على جميع الحضور بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو نشر أي صور كي لا تتوجه له الانتقادات، خاصة أنه لم يمر أكثر من يوم على وفاة دلال عبدالعزيز، والتي جمعه بها عمل سابق وهو "صد رد".

يذكر أن خطوبة علي ربيع كانت قد تمت منذ 3 أسابيع بينما، تحفظ على مشاركة الخبر حتى موعد عقد القران،

وتعتبر هذه الزيجة الثانية لعلي ربيع بعد طلاقه بعام.