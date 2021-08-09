شكرا لقرائتكم خبر عن في هجوم ليس بالجديد.. أشقاء ميجان ماركل يفتحون النار عليها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

في هجوم ليس بالجديد، فتح الإخوة غير الأشقاء، توماس جونيور وسامانثا ماركل، النار على ميجان ماركل، باتهامها بالقسوة والسطحية.



وكشف الأخ الأكبر لميجان ماركل، في برنامج الواقع الأسترالي Big Brother VIP أنه حذر الأمير هاري من أخته "السطحية جداً" وقد تخلت عن "لحمها ودمها"، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي مقطع دعائي جديد للبرنامج عند وصوله إلى منزل Celebrity Big Brother في سيارة ليموزين، قال توماس ماركل البالغ من العمر 55 عاماً: "أنا شقيق ميجان ماركل، وأخبرت الأمير هاري، أعتقد أنها ستدمر حياتك، إنها سطحية للغاية".

وشوهد توماس جونيور وهو يقدم نفسه للمشاهدين في المقطع الدعائي لبرنامج الواقع قائلاً: "أنا شقيق ميجان مارك، أنا الأخ الأكبر لهم جميعاً".

وعندما سُئل عن شعوره حيال عدم دعوته إلى حفل زفافها على الأمير هاري، قال: "لست أشعر بمرارة، فقط مندهش، إنه أمر مؤلم بالنظر إلى مدى قربنا من قبل، أنا في حيرة من أمري وذهول بعض الشيء لأنها نسيت لحمها ودمها".

كما اشتهر توماس ماركل بإرسال رسالة إلى هاري يخبره فيها أن الوقت لم يفت بعد للتراجع عن الزواج منها، قائلاً إن شقيقته "من الواضح لم تكن المرأة المناسبة لك".

وأثار الإعلان الدعائي للعرض المرتقب بالفعل الجدل بشكل كبير قبل أن يبدأ بعد تحمس الأستراليون للنجوم الذين نقلوا إلى البلاد للظهور في العرض عندما أُجبر ملايين الأشخاص على البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وادعى توماس ماركل، وهو الابن الوحيد لتوماس ماركل والأخ غير الشقيق لميجان، سابقاً أن آخر مرة رأى فيها دوقة ساسكس كانت في عام 2011، قائلاً إن عائلته تعتقد أنها أصبحت الآن "شخصاً مغايرا".

ويبدو أن ميجان ليست فقط بعيدة عن والدها وأخيها غير الشقيق ولكن أيضاً عن أختها غير الشقيقة، سامانثا ماركل، التي وجهت هي أيضاً انتقادات إلى دوقة ساسكس، بوصفها لها بـ"القاسية"، وفقاً لموقع " liberoquotidiano" الإيطالي.

وفي مقابلة مع البرنامج البريطاني، جي بي نيوز الذي يقدمه دان ووتون، وصفت سامانثا أختها غير الشقيقة، ميجان بأنها "شخص قاسي".

وعندما سُئلت عما إذا كانت، على الرغم من كل ما حدث في العائلة، لا تزال تحب ميجان، أجابت سامانثا: "من الصعب محاولة حب شخص تسبب في الكثير من الألم لكثير من الناس"

وأضافت: "لم ينجح حتى مرض والدنا عندما أصيب بنوبة قلبية في تصالح ميجان مع عائلتها، ورؤيتها تتصرف بهذه الطريقة مع العائلة المالكة، لا يمكن أن أقول إنني أستطيع أن أحب شخصاً شديد القسوة".

ووفقاً لأختها غير الشقيقة، كانت ميجان تتظاهر منذ البداية أمام الجميع، من هاري إلى العائلة المالكة بشخصية مختلفة، بهدف واحد فقط وهو خدمة مصالحها وتحقيق ما تريد.