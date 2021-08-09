شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق .. ملك الواجب لا يترك جنازة أو عزاء رغم السن وحالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضرب نجوم الزمن الجميل النموذج في الوفاء والحب والأصول، حيث يعد علي أصابع اليد الواحدة، هؤلاء الفنانين ممن يصلون الأرحام، ويحرصون علي تقديم واجب العزاء ولا يزالوا محتفظين بأخلاق ولاد البلد.

ولعل من أبرز هؤلاء كانت الراحلة دلال عبد العزيز التي لم تكن تدخر جهدًا للحفاظ علي صلة الرحم وعمل الخير وتقديم واجب العزاء وحضور الجنازات، ولكنها لم تكن الوحيدة فمثلها مثل الراحلة رجاء الجداوي.

ولعل النموذج الأقرب لذلك المعني من النجوم الرجال هو الفنان القدير رشوان توفيق، الذي يحرص حرصًا شديدًا علي حضور جنازات وعزاءات زملائه وأحبائه رغم المرض والكبر في السن، لكنه يفضل أن يذهب حتي ولو زاحفًا عن أن يترك زملاءه وحبايبه دون وداع يليق بهم ليصبح عملة نادرة قلما جاد الزمان بمثلها، حيث حرص أمس الأحد علي حضور جنازة دلال عبد العزيز رغم ارتفاع درجات الحرارة الكبير ورغم حالته الصحية لكنه كان من أوائل الحضور إضافة إلى جنازة الراحل حسب الله الكفراوي وأخرين.

رشوان توفيق واحد من النماذج القليلة في الوفاء والحب فهو أيضًا يعلمنا كيف يكون حب الرجل لزوجته وكيف يكون وفيا لها حتي بعد الرحيل، فهو يتذكر زوجته الراحلة أميمة حسن عبد الرحمن، دائمًا، وبشكل يومي، ويزورها كل خميس من كل أسبوع وخلال فترة مرضها، كان يحضرلها الفطار قبل النوم ويبقي علي سيرتها الطيبة دوما.