شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر X 5 صور تعكس حبه لكرة القدم داخل لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنى جاستين بيبر لديه هوايات أخرى سوى الغناء، مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها موقع الديلى ميل مؤخراً خلال تقرير أكد فيه ان المغنى الشهير الذى يبلغ من العمر 27 عاماً ظهر بصحبة مجموعة من أصدقاءه مؤخراً داخل لوس أنجلوس وهو يمارس كرة القدم، الذى لعبها وكأنه واحد من المحترفين مثلما ظهر مع حماسته الشديدة طوال تواجده بأرضية الملعب.

وأضاف تقرير الديلى ميل، أن جاستين بيبر لم يكتف بالذهاب إلى السواحل مثل بقية المشاهير خلال تلك الفترة من الصيف، وإنما حرص على أن يلعب الكرة بصحبة أصدقاءه ويستمتع بها.



جاستين بيبر



جاستين

من ناحية أخرى سبق وفاجئ النجم العالمي جاستين بيبر، جمهوره نهاية الشهر الماضي بالصعود على خشبة المسرح في حفل هوليوود بلاديوم الشهير، لمشاركة الحفل مع كيد لاروي، في حفل الموسيقي الفريد من نوعه الذي يقام سنوياً.

وقام بيبر صاحب الـ 27 عاماً، بإداء أجزاء من أغانيه الموسيقية المتنوعة ومشاركة بعض الأغاني مع لاروي صاحبة الـ 17 عاماً، ليخطف الأنظار بقميصه أحمراللون، وبنطلون الجينز الأزرق وحذائه الرياضي باللون الأبيض.



جاستين

وعلى جانب آخر، كشف موقع ديلى ميل، مؤخراً، عن سعر إطلالة النجمة هايلى بالدوين بفستانها الأخير التي تميزت به أثناء ظهورها بصحبة زوجها المغنى جاستين بيبر، حيث خطفت به الأضواء وفقًا لتقرير موقع ديلى ميل الذى تطرق فيه إلى النجمة التي اعتادت على أن تستقطب الكثيرين حول العالم لمتابعتها خاصة بمجال الأزياء .