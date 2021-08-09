بدر الشعيبي يكشف تفاصيل مسرحيته الجديدة “الأرانب”.. وهذا موعد عرضها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان السعودي، بدر الشعيبي، عن المفاجأة التي وصفها بأنها “من العيار الثقيل”، والتي وعد جمهوره بها خلال الأيام الماضية، مؤكداً أنه يحضّر لعرض مسرحية جديدة تحمل اسم “الأرانب”، ومن المقرر أن يبدأ أول عروضها الشهر المقبل.

ونشر الشعيبي، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صورة البوستر الرسمي الأول لمسرحية “الأرانب”، ظهر خلالها يتوسط مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، وجميعهم يرتدون ملابس تشبه إلى حد كبير ملابس الصيد، وفي الخلفية صورة أرنب.

وأظهر البوستر الرسمي للمسرحية أنها من فكرة وإخراج وألحان بدر الشعيبي، كما كشف عن أسماء الفنانين أبطال المسرحية، وهم: بدر الشعيبي، فهد الصالح، ناصر عباس، ناصر الدوسري، عبدالرحمن اليحيوح، كفاح الرجيب، أحمد بن حسن، وغرور صفر.

وأعلن الفنان السعودي عن موعد ومكان عرض مسرحيته الجديدة، حيث علق على صورة البوستر التي نشرها، قائلاً: “مسرحية الأرانب على مسرح الشيخ دعيج الخليفة الصباح في جمعية شرق بالكويت”، موضحاً أن الجمهور يمكنه الحجز حالياً “أونلاين” لحضور العرض الأول، الذي سيبدأ 9 سبتمبر المقبل.

وأكد أنه لن يتم السماح بحضور العرض إلا للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، مضيفًا: “للمطعمين فقط من عمر 12 سنة وما فوق.. والمعفيين من التطعيم ومن ضمنهم الأطفال تطبيقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن افتتاح كافة الأنشطة للأطفال من 1 سبتمبر”.

مسرحية “الأرانب” فكرة وإخراج بدر الشعيبي، وتأليف عثمان الشطي، وإشراف عام عبدالرحمن اليحيوح، وألحان الأغاني هادي خميس وبدر الشعيبي، وتوزيع الأغاني صهيب العوضي وطلال العيدان وحمد العروج، وجيتارات أمين الفكهاني، وموسيقى ومؤثرات صوتية حمد العروج، ومكس وماستر صهيب العوضي، وتصميم وتنفيذ الأزياء سارة العبدالله، وتصميم الديكور عمران اليحيوح، وتصميم الإضاءة بدر الشعيبي، ومدير إدارة إنتاج يوسف المجادي.

وكان بدر الشعيبي قد كشف في أول ظهور له، بعد وفاة شقيقته الصغرى سميرة، عن تحضيره مفاجأة كبرى لجمهوره، ونشر عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صوراً له من كواليس تصوير عمل جديد لم يعلن عن اسمه بعد، ظهر خلاله جالساً على كرسي في موقع التصوير، وعلق عليها قائلًا: “لأجل من نحب.. سأسعى وأنجز كل ما هو مستحيل.. قريبا مفاجأة من العيار الثقيل”.