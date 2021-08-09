مصطفى كامل يُطمئن جمهوره بعد خروجه وأسرته من المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي يحتفل فيه مصطفى كامل بطرح أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “وجع قلبي”، تعرّض هو وأسرته إلى أزمة صحية بعد إصابتهم بكورونا، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة.

وأعلن، أمس، خروجه وأسرته من المستشفى، وكتب عبر “فايسبوك”: “اللهم لك الحمد حمداً كثيراً… محنة صعبة، وأزمة صعبة، واختبار صعب، وابتلاء أدعو الله ألا يمر به كل حبيب… أنا وأسرتي وأمي خرجنا بحمد الله لاستكمال العلاج بالمنزل”.

ووجّه كامل الشكر لزملائه وأصدقائه على اتصالاتهم به ليلاً ونهاراً، واعتذر عن عدم قدرته على الرد عليهم طوال الأسبوع، مؤكداً أن حالتهم كانت حرجة داخل العناية الفائقة.

وأضاف: “أرجوكم… حافظوا على أنفسكم، وأسركم، وأهلكم… 15 يوماً من أصعب الأيام التي مرّت عليّ في عمري، انهزمت فيها كل قواي الجسدية والعقلية والصحية والمعنوية، ولم تنهزم ثقتي بربي وقدرته وحده على رفع البلاء عني وأهلي… مرض صعب ومؤلم وبشع لا يوصف… الله يبعده عنكم وعن الجميع… يا رب”.

يذكر أنّ مصطفى كامل طرح منذ أيام أحدث أغانيه “ضحكتي”، من كلماته وألحانه، وتوزيع حسن سراج، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد “وجع قلبي”.

ألبوم “وجع قلبي” يضم 8 أغنيات متنوعة؛ منها 7 من كلمات مصطفى كامل، وواحدة كتبها هشام عبد الحليم، وألحان: مصطفى كامل، حسن سراج، وتيتو، وتوزيع: حسن سراج، باسم منير، محسن السيد، تامر صقر، أحمد باريتون، وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.