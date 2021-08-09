حديث مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية عن وائل الإبراشي يقلق محبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية محمد عوض تاج الدين عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، بعد معاناته مع فيروس كورونا فترة طويلة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، قائلاً: “حتى الآن لم يتماثل وائل الإبراشي للشفاء، ولم يعود طبيعياً بنسبة 100%”، لافتاً إلى أنه “لا يزال يعاني مشاكل في الرئتين، وحالته تتحسّن مع الوقت، ونأمل أن يتماثل للشفاء قريباً”.

وأوضح أن التليفات التي تحدث في الرئتين يمكن أن تحدث مع فيروسات كثيرة وليس كورونا فقط، موضحاً أن الإصابة بالالتهاب من عدمه يعتمد في الأساس على مدى قوة الجهاز المناعي وتعامله مع الفيروسات.