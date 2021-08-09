أوباما يرقص في عيد ميلاده الستين.. حفله المكتظ يثير القلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر فيديو للرئيس الأميركي السابق براك أوباما وهو يرقص من دون وضع قناعٍ للوجه في حفل عيد ميلاده الستين يوم السبت الفائت على جزيرة مارثاز فينيارد.

ونشرت الفيديو المغنية إريكا بادو على حسابها على انستغرام، حيث ظهر أوباما وهو يحمل الميكروفون ويرقص على حلبة الرقص.

وارتدى أوباما قميصاً باللون الرمادي مع بنطالونٍ أبيض، وكان من حوله مجموعة كبيرة من الحاضرين، على الرغم من إصرار أوباما بأنّه تم تقليص عدد المدعوين بسبب انتشار سلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا.

يُذكر أنّ الحفلة أقيمت في قصر أوباما البالغ ثمنه 12 ميلون دولار.