شقيق ياسمين عبد العزيز: العين تُسبّب المرض والموت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوضح شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وائل، عبر “فايسبوك” أنّ سبب مرضها الأخير ودخولها العناية المركزة هو العين والحسد.

وكتب منشوراً قال فيه: “نفسي الناس تقول ما شاء الله على أي شيء قبل أي كلام… لو مؤمنين بالحسد انظروا إلى حالنا وما جرى لنا، مرض ووقف حال”، مضيفاً: “العين تسبب المرض والموت ووقف الحال وتجلس البعض في بيوتهم”.

واختتم حديثه قائلًا: “ربنا يبعد عنك العين والحسد ويشفيك يا بنتي ويصلح حالك وحالنا قادر يا كريم”.

يشار إلى أنّ عبد العزيز غادرت المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل بمراقبة طبية أيضاً حتى تصل إلى الشفاء التام.

وكان شقيقها آخر من تحدث حول تطورات حالتها الصحية، عبر “إنستغرام”، بنشر صورة له جالساً في المستشفى، وقال: “الجلوس في المستشفيات لا يفرق كثيراً عن الكراسي المتحركة، وكل شخص له دور، الفرق الوحيد أننا مهما بعدنا أو فرقتنا بلاد ومواقف؛ عمرنا ما غبنا… إن شاء الله تقوم وتصبح أقوى وأحلى من الأول بإذن الرحمن الشافي المعافي… دعواتكم تفرق كثيراً”.

وقبل منشوره الأخير، كتب وائل دعاءً لشقيقته بالشفاء، في إشارة إلى أنّها لم تتعافَ بصورة كاملة ولا تزال في حاجة لتلقّي المزيد من العلاج والرعاية، إذ قال: “اللهم رب الناس، اذهب البأس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً”.

وكشف في وقت سابق عن تطورات حالتها الصحية، مؤكداً أنّها بدأت تستقر، لكنها لا تزال تعاني الإرهاق.