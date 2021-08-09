رحمة رياض تكشف موعد حفل زفافها.. وتعلق: ما حدث عقد قران فقط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت النجمة العراقية، رحمة رياض، رسالة شكر لكل من هنأها بعقد قرانها على خطيبها الفنان العراقي الأميركي ألكسندر علوم، سواء من الجمهور أو الأهل أو الأقارب، كاشفة عن حقيقة ما حدث من مراسم تم تناقلها في صور ومقاطع فيديو قبل يومين.

وأكدت رياض أن ما تم هو مجرد عقد قران وليس حفل زفاف كما اعتقد البعض، موجهة الحديث إلى أصدقائها قائلة: “إلى أصدقائي اللي اعتبروا أن هذا عرس هذا مو عرس هذا عقد قران، أكيد بالعرس في الأشهر القادمة كل الأصدقاء والأهل والمقربين هيكونوا موجودين، وبصراحة أختي طيبة هي اللي فاجأتني وسوت هذا الحفل البسيط العائلي”.

وأشارت إلى أن جميع التعليقات التى تلقتها على منصات التواصل الاجتماعي جيدة ولا يوجد بها أي تعليق سيئ، سواء كان على أغنيتها الأخيرة أو عقد قرانها، الأمر الذي جعلها تشعر بسعادة غامرة.

وكانت رحمة رياض قد فاجأت الجمهور، مساء الجمعة، بالاحتفال بعقد قرانها على الممثل العراقي الأميركي ألكسندر علوم، عقب مرور قرابة 3 أشهر على خطبتهما، التي جرت في مايو الماضي.

وكشفت نعمة رياض شقيقة رحمة عن صورةٍ جمعت العروسين في حفل عقد قرانهما، وذلك عبر حسابها في “إنستغرام”، وتركت تعليقاً قالت فيه: “سبع سبعات.. عقد قران”.

وشاركت نعمة الجمهور مقطع فيديو، جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تفاعلٍ واسع، إذ ظهرت رحمة مع زوجها خلال إطلالتهما على الحضور ومقابلتهما بالتصفيق والزغاريد والورود وأهازيج الأفراح، وعلّقت: “عقد قران أختي وحبيبتي”، بينما قالت في تعليقها على الفيديو: “مبروك يا روحي”.

وظهر الثنائي رحمة رياض وزوجها وهما يتراقصان على موسيقى إحدى الأغاني، وسط تفاعل من الحضور، فيما أشعلت تلك الرقصة “السوشيال ميديا”، في ظل تناقلها بين الجمهور وتوجيه التهاني لهما.

كما شاركت المطربة العراقية رحمة رياض، وزوجها الممثل العراقي الأميركي ألكسندر علوم، الجمهور في أول تعليق بعد عقد قرانهما، الذي تم ليل الجمعة، وسط حضور أسرة العروسين.

ونشرت رياض صوراً جمعتها بزوجها، عبر حسابها في “إنستغرام”، متمنية من الله أن يعقد بين قلبيهما بالمحبة والمودة.

وكتبت رياض، قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم بحمد الله عقد قراني بمن جمعني القدر به، وشاء ربي أن يكون نصيباً لي وأكون نصيباً له.. اللهم اعقد بين قلبينا بالمحبة والمودة”.