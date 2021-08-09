شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون هزمهم فيروس كورونا ورحيلهم أبكى الوسط الفني.. آخرهم دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الحزن تسود الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر يناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة وهى تعيش على أجهزة الأكسجين حتى أعلن زوج ابنتها الاعلامى رامى رضوان سلبية المسحة ولكن المضاعفات التي نتجت لديها نتيجة هذا الفيروس اللعين لم تتركها فرحلت عن عالمنا وتركت حزنًا كبيرًا في كل قلوب محبيها، ولم تكن دلال عبد العزيز هي الأولى التي ترحل نتيجة إصابة فيروس كورونا أو مضاعفاتها.



دلال عبد العزيز

رجاء الجداوى

كانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى أول الفنانين الراحلين بفيروس كورونا، بعد أن توفيت بمستشفى عزل أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية في 5 يوليو العام الماضى عن عمر يناهز الـ85 عامًا، بعد صراع مع الفيروس لمدة 43 يوما.



رجاء الجداوى

فايق عزب

رحل أيضًا الفنان الكبير فايق عزب فى شهر نوفمبر الماضى، بعد معاناة مزدوجة وصراع مع مرض "مارسا"، وفيروس كورونا، حيث توفى داخل مستشفى العجوزة وترك عزب إرثًا فنيًا كبيرًا فقدم أكثر من 260 عملاً فنيًا متنوعًا وبدأ مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية مثل "طلع البدر".



فايق عزب

هادى الجيار

رحل أيضًا الفنان الكبير هادى الجيار عن عالمنا متأثرًا باصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، عن عمر يناهز 71 عاما، وشيع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



هادى الجيار

يوسف شعبان

رحل الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم 28 من شهر فبراير الماضى، عن عمر يناهز 90 عامًا، داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



يوسف شعبان

سوسن ربيع

رحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، يوم 6 من شهر مارس الماضى، والذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل" أمام سامح حسين، فقد اعتذرت الراحلة عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها فى المستشفى ودخولها العناية المركزة، واستبدلها المخرج إسلام إمام بممثلة أخرى هي الفنانة سميحة عبد الهادي لحين شفائها إلا أنها فارقت الحياة.



سوسن ربيع

جمال سلامة

توفى الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، و حرص عدد من نجوم الفن والغناء على تشييع جثمان الراحل ودفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر، على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نبيلة عبيد والفنانة مني عبدالغني والفنان فاروق سلامة ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وأبناء الراحل وابن شقيقته الإعلامي محمد السماحي.



جمال سلامة

محمد ريحان

توفى الفنان محمد ريحان فى مستشفى الزقازيق الجامعى بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوى، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدافن كفر الإشارة، وكان الراحل محمد ريحان شارك في السباق الرمضانى بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، كما شارك في مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع الفنان يحيى الفخرانى.