شكرا لقرائتكم خبر عن صيف واتفرج.. عروض مسرحية بالمناطق الساحلية أبرزها ياما فى الجراب يا حاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المسرح المصرى حالة انتعاشة فنية خلال هذه الفترة، خاصة بعد اتجاه عدد من نجوم المسرح إلى تقديم عروضهم المسرحية الجديدة في المدن الساحلية، مثل الإسكندرية والساحل الشمالي، وذلك نظرًا لإتجاه العديد من الأسر والعائلات لقضاء إجازاتهم الصيفية في المناطق الساحلية.

ويبدو أن عدد من النجوم فضل تقديم عروضه المسرحي الجديد في موسم الصيف، في الأماكن التي تناسبه وتتماشي مع أجوائه، فلا يوجد أنسب من المناطق الساحلية لهذه المهمة، بهدف تهيئة كل الأجواء المناسبة لتسلية وامتاع المشاهدين، ومن أهم العروض:

"ياما في الجراب يا حاوي"

يقدم الفنان الكبير يحيى الفخراني عرضه المسرحي والذي يحمل اسم "ياما في الجراب يا حاوي"، والذي كان يطلق عليه سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة"، بعروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية، بداية من يوم 17 أغسطس الحالى على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، ولمدة 6 ليال حتى 22 أغسطس، وتعتبر أول مسرحية جماهيرية كبيرة يتم افتتاحها بالإسكندرية منذ سنوات، لتعود بعدها أسرة العمل استعدادًا لانطلاق عروض القاهرة يوم 26 أغسطس بالتجمع الخامس، على أن تكون عروض القاهرة والإسكندرية بالتبادل خلال الفترة المقبلة.

وتدور قصة المسرحية حول الشحات "يحيى الفخراني" الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي وإخراج مجدي الهواري وبطولة يحيى الفخراني ونخبة من النجوم يقفون على المسرح لأول مرة منهم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي إلي جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبني ونس وعلاء قوقه.

"شمسية وأربع كراسي"

افتتح النجم أشرف عبد الباقى أولى ليالى عرض مسرحيته الجديدة "شمسية وأربع كراسى"، على مسرح الساحل، وهي من أول العروض علي هذا المسرح، ونالت المسرحية إعجابا كبيرا لدى جمهور الساحل الشمالى الذي حضر افتتاح العرض المسرحى.

والمسرحية بطولة أشرف عبد الباقى وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن "توتا" ميرهان حسين، وتأليف كريم عبدالوهاب و كريم سامى، وديكور محمود سامى، وأزياء هالة الزهوى، إضاءة أحمد الدبيكى، ومدير المسرح رشدى سلامة، ومن إخراج إشرف عبد الباقى.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.