بسبب الألفاظ الخارجة.. "الموسيقيين" تهدد عمر كمال بشطب عضويته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب عمر كمال عن العمل لمدة أسبوع بداية من اليوم الإثنين، بسبب تداول مقطع فيديو له من إحدى الحفلات، وهو يردد ألفاظ خارجة خلال تقديم إحدى أغانيه.

مصدر في نقابة المهن الموسيقية في تصريح لـ"الخليج 365"، قال : "قرار إيقاف المطرب عمر كمال يبدأ سريانه من اليوم الإثنين ولمدة أسبوع، وتم التأكيد عليه عقب التحقيق معه أمس الأحد على إلغاء عضويته في النقابة في حالة تكرار الواقعة، ووقع إقرارا بذلك".

وأضاف: "الفيديو الذي تم تداوله للواقعة حسب تأكيد المطرب في التحقيق، كان من حوالي عام ونصف في حفل خاص مع أصدقائه، ولم يكن في الساحل الشمالي، بل في فيلا في منطقة المريوطية، وقبل إنضمام عمر كمال إلى النقابة".

المصدر اختتم حديثه بالقول : "القرار لم يؤثر على مشاركة المطرب عمر كمال في الحفل الذي أقيم أمس الأحد في نادي الجلاء، ولهذا شارك به على أن يتم الالتزام بالعقوبة بداية من اليوم".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهر به المطرب عمر كمال وهو يستبدل كلمات إحدى أغانيه، ويردد "ألفاظ خارجة".