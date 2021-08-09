بالصور: لن تصدقوا بساطة المنزل الذي يسكن فيه إيلون ماسك!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - يعيش إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، في منزل صغير جاهز تبلغ تكلفته 50,000 دولار، بنته إحدى الشركات في الولايات المتحدة، وفق ما كشفه موقع ”بزنس إنسايدر“.

وقال الموقع في تقرير له إن المنازل الصغيرة أصبحت بديلا مشهورا لمنزل العائلة الكلاسيكي أو الشقة، وأصبحت وحدات المعيشة الصغيرة شائعة جدا، فجذبت انتباه أحد أغنى رجال العالم، وهو إيلون ماسك.

ويعيش ماسك في وحدة صغيرة تبلغ قيمتها 50000 دولار يستأجرها من SpaceX في بوكا تشيكا، بولاية تكساس، وتحدث عنها في تغريدة نشرها عبر ”تويتر“ قال فيها: ”بيتي الأساسي هو حرفيا منزل بحوالي 50 ألف دولار في بوكا تشيكا/ستاربيس أستأجره من سبيس إكس. إنه أمر رائع نوعا ما“.

وأضاف ماسك: ”المنزل الوحيد الذي أملكه هو دار الأحداث في منطقة الخليج. إذا قمت ببيعه، فسيقل استخدام المنزل ما لم تشتره عائلة كبيرة، وهو ما قد يحدث في يوم من الأيام“.

وتساءل الموقع: ”هل تشعر بالفضول حيال المنزل الصغير الذي يضم الآن رجلا يمكنه شراء عدد لا يحصى من القصور بدلا من ذلك؟“.

وتابع: ”حسنا، يقال إنه يعيش في Casita وهي وحدة تبلغ قيمتها 49,500 دولار ومساحتها 375 قدما مربعا، أنشأتها شركة باسم Boxabl ومقرها لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية“.

وبحسب ”بزنس إنسايدر“، أعلنت شركة Boxabl في نوفمبر 2020، أنها قامت بتركيب Casita في بوكا تشيكا، بولاية تكساس، لـ ”عميل سري للغاية“.

من جهته، قال مؤسس Boxabl، غاليانو تيراماني، في مقطع فيديو على YouTube: ”من المثير جدا أن يكون هؤلاء العملاء هم زبوننا الأول، أعتقد أن هذا يشير إلى أن الناس يتفقون على أننا في طريقنا إلى شيء كبير هنا“.

وقال ”بزنس إنسايدر“ إن تيراماني لم يؤكد للموقع ما إذا كان إيلون ماسك يقيم في تلك الوحدة السكنية الصغيرة البسيطة المسماة Casita، لكن الشركة لم تتردد في الإشارة إلى دورها المحتمل في المنزل الصغير للقوة التكنولوجية.

ويقول التقرير إن هوية Boxabl لا تتمحور فقط حول الاهتمام المشاع من إيلون ماسك.

ويعود تاريخ الشركة القصير إلى عام 2017، عندما قرر فريق لاس فيغاس إنشاء منازل صغيرة بعد أن رأى ”فرصة هائلة لنقل تشييد المباني في جميع أنحاء العالم إلى خط تجميع المصنع، تماما مثل أي منتج يومي آخر“، بحسب تيراماني.

وأوضح مؤسس الشركة أنه على عكس المنازل الجاهزة الأخرى، يمكن طي الوحدة السكنية Casitas من 20 قدما إلى 8.5 قدم تقريبا أثناء نقلها على شاحنة أو سحبها بواسطة شاحنة صغيرة، ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يكلف الشحن ما بين دولارين و 10 دولارات لكل ميل من مقرها الرئيسي في لاس فيغاس.

وإذا كان العميل على استعداد لدفع المزيد مقابل الشحن، يمكن أيضا إرسال المنازل إلى الخارج أو إرسالها عن طريق السكك الحديدية.

ويتم الانتهاء من جميع تشطيبات Casita تقريبا، مثل المطبخ والحمام والكهرباء والسباكة والتكييف، في المصنع قبل شحنها، لذلك عندما تصل Casita إلى وجهتها النهائية، يحتاج المنزل فقط إلى الكشف عنه (بضع ساعات)، ثم إرفاقه بأساسه ومرافقه، قبل أن يصبح جاهزا تماما للانتقال إليه.

وبحسب التقرير، يمكن تكديس المباني التي يبلغ ارتفاعها 19.5 قدم وتوصيلها لإنشاء مبانٍ أكبر، إذ يشير تيراماني إلى أن الشركة لا تزال تخطط لإطلاق وحدات أكبر في المستقبل.

ووفقا لمؤسس Boxabl، فإن البدء بالمنازل الصغيرة ”العصرية والرائعة والشعبية“ كان أمرا استراتيجيا لأنه جذب انتباه المزيد من العملاء.

وقال: ”دفع الوقت والتكلفة والطبيعة الموفرة للعمالة لإنشاء منازل في المصانع وسط نقص المساكن لدينا مزيدا من الاهتمام إلى التصنيع المسبق، سواء كانت Casita أو منازل أخرى مبنية في المصنع، مثل الوحدات المطبوعة ثلاثية الأبعاد“.