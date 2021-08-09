هند البحرينية تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وقالب الحلوى يثير التفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة، هند البحرينية، بعيد ميلاد زوجها كريم عز الدين، لاعب كرة السلة اللبناني، ونادي سترة البحريني، وذلك وسط أجواء رومانسية أسرية كشفت عنها في مقطع فيديو، وثقته عبر حسابها في “إنستغرام”.

وظهرت هند البحرينية في الفيديو وهي تحمل قالب حلوى مميزاً، أثار تفاعل الجمهور معها حيث صنعته من وحي اللعبة التي يمارسها زوجها حيث جاء القالب على شكل “كرة سلة”.

ووضعت هند البحرينية، في خلفية مقطع الفيديو أغنية “أنا كلي ملكك” للنجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، بينما كان زوجها يجلس متصفحاً هاتفه حتى وجد تلك المفاجأة ليقوم باحتضانها.

وعبر زوج هند البحرينية عن سعادته بقيام زوجته بتلك المفاجأة، إذ ظهر في صورة عفوية وهو يضع فهمه على كرم السلة المصممة خصيصاً على “قالب الحلوى”، كأنه يريد أن يلتهمها.

وتركت هند البحرينية تعليقاً على الفيديو والصورة، كشفت فيه عن أن تلك المناسبة خاصة بعيد ميلاد زوجها، تاركة اسمه عبر “تاج” في تعليقها، ليرد عليها زوجها باسم الأغنية التي اختارتها خلفية للمقطع، قائلاً: “أنا كلي ملكك”.

ومؤخراً، عبرت الفنانة هند البحرينية عن تجاوزها أحزانها على والدتها بصور رومانسية جمعتها بزوجها كريم عز الدين، لاعب كرة السلة، ما يشير إلى أنها بدأت العودة لحياتها الطبيعية، لاسيما أن إعلانها عن زواجهما جاء قبل أقل من شهر على رحيل والدتها.

وشاركت هند البحرينية، حينها، صورها مع زوجها عبر حسابها في “إنستغرام”، أطلت من خلال إحداها على الشاطئ في إشارة إلى أنها بدأت تغيير أجواء الحزن، فضلاً عن صورة رومانسية أخرى رفقة زوجها.

واكتفت هند البحرينية بالتعليق من خلال إيموجي “قلب” على تلك الصورة مع “تاج” لحساب زوجها كريم، الذي بادر بترك تعليق عبارة عن إيموجي أيضاً، فيما ترك الغالبية سواء من الجمهور أو نجوم الفن تعليقات تمنوا فيها السعادة لهما.