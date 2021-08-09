إيقاف عمر كمال عن الغناء وتحذيره بسبب الألفاظ البذيئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أجرت نقابة المهن الموسيقية، تحقيقاً مع المطرب عمر كمال، بسبب فيديو له ظهر فيه وهو يغني كلمات بذيئة وغير أخلاقية.

وأوضح طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن الواقعة حدثت فى حفلة خاصة من عام ونصف العام بمنطقة المريويطة.

وأشار بيان النقابة إلى أن مجلس الإدارة برئاسة الفنان هاني شاكر، قرر إيقاف عمر كمال لمدة أسبوع، مع تحذيره فى حاله التكرار، بتوقيع أقصى عقوبة والتى قد تصل إلى الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به.

وكان قد إنتشر مقطع فيديو لعمر كمال ظهر فيه وهو يتفوه بألفاظ خارجة أثناء أدائه إحدى أغانيه، وذلك في إحدى حفلاته الغنائية الخاصة.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من كمال، متسائلين عن موقف نقابة المهن الموسيقية من الواقعة.

ووقتها أكد علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية اتجاه النقابة لفتح تحقيق مع «كمال»، مضيفا: “بمجرد انتشار الفيديو، عمر جالنا مقر النقابة من نفسه علشان يوضحلنا حقيقة اللي حصل”.

وأضاف: “عمر قال إن الفيديو اتصور في حفلة عملها من سنتين في المريوطية وكان بيهزر مع صحابه، فقال اللفظ الخارج اللي تم تداوله في الفيديو”.

وأكمل: “لكن سيتم فتح تحقيق بالواقعة وسيتم الاستماع إلى كل أقواله ومبرراته، والنقابة ستحقق في الأمر وتتخذ اللازم تجاه مابدر منه”.