علي ربيع يحتفل بزواجه بشكل سرّي.. وهذا ما طلبه من الحضور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان علي ربيع، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وتكتم ربيع، على إعلان الزفاف لسببين؛ أولهما بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وخوفه من التعرض للانتقادات، والسبب الآخر أن هذا الزواج هو الثاني لربيع ؛ حيث تزوج من قبل وأنجب ابنته الوحيدة، ثم انفص عن زوجته وسط مشاكل بينهما.

وشدد ربيع على الحضور التكتم على الحفل وعدم نشر أي صور منه احتراما لمشاعر أسرة دلال عبد العزيز خاصة وإنه لم يكن باستطاعته تأجيل الحفل.

وكان ربيع، قد أعرب عن حزنه الشديد لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا:”كنت متوقع أنها ستتعافى من وعكتها الصحية في أقرب وقت”.

وتابع : “كنت أتواصل مع دنيا طول الوقت للاطمئنان على صحة الفنانة دلال عبد العزيز، حزنت عليها، وكان نفسي تقوم بالسلامة وتبقى كويسة”.

وأكمل: “عملت مع الفنانة الراحلة وكانت تقوم بدور أمي وكانت طيبة جدا توزع علينا طاقة إيجابية خلال التصوير، وفخور إني مثلت معها”.