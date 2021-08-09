رامي رضوان يكشف عن رؤيا غريبة قبل وفاة دلال عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم متابعيه عبر “فيسبوك”، برسالة تلقاها من أحد الأشخاص توضح أنه شاهد رؤيا للفنان الراحل سمير غانم وزوجته الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية يوم السبت الماضي عن عمر 61 عاماً.

وجاء بالرسالة: “رؤيا الغريب أصدق.. يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه وهو يجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام ونعم الدار”.

وأضاف: “هي والله ولا ندري ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهم، فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم، وربنا يرحمهم ويغفر لهم”.

وكذلك وجه زوج الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة إلى حماه وحماته الراحلين قائلاً “حسكم بالدنيا يا حبايبي، مش عارف الدنيا هتكون عاملة إزاي من غيركم وطيبيتكم وروحكم الحلوة وضحكتكم وجمالكم.. الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم.. ويا بخت أهل الجنة بكما”.

وأضاف: “وإلى حبيب قلبي زي ما كنا بنادي بعض هي وأنا.. والله ما لاقي كلام أعبر به عن حزن فراقك.. مافيش كلام يكفي.. يا بخت اللي أهلهم زيكم.. ويا بخت اللي يناسب زيكم”، “هتوحشوني قوي وحاجات كتير فقدت طعمها بعد رحيلكم.. اللهم اجعل مثواهما الجنة في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء يارب”.