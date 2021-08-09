نيللي كريم تؤجل حفل زفافها إحتراماً للراحلة دلال عبدالعزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حزناً منها على رحيل دلال عبد العزيز، واحتراماً لمشاعر أسرة الفنانة الراحلة وحالة الحزن التي تسود الوسط الفني.

وقررت الفنانة نيللي كريم بالتفاق مع عريسها هشام عاشور، نجم الاسكواش السابق، تأجيل حفل زفافهما لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على الفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفيت، مساء السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، وتداعياته التي أتلفت الرئة.

وأشاد الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقرار النجمة المصرية وخطيبها.

وكان من المفترض أن يقام عقد القران اليوم مع احتفال بسيط، إلا أنّ كريم قررت عقد القران فقط بعد انتهاء الثلاثة أيام فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.