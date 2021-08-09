رامي رضوان ينفعل على شخص يصور قبر دلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز حضوراً فنياً واسعاً من النجوم الذين حرصوا على مرافقتها حتى مثواها الأخير.

وانفعل الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، على شخص كان يصوِّر القبر بعد دفن الجثمان.



وأمسك رضوان بالهاتف وألقى به على الأرض، معبراً عن استيائه من تصرفات بعض الحضور.

وحرص الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، ورامي رضوان، على مرافقة الجثمان في سيارة نقل الموتى.



وكان من أبرز الحضور في الجنازة: أشرف زكي، أحمد فهمي، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، ماجد المصري، إسلام إبراهيم، شيرين، إلهام شاهين، المنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي.