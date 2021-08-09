شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحيى حفلا غنائيا في جامعة المنصورة 11 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب أحمد جمال، حفلاً غنائيًا، بجامعة المنصورة يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس الجارى، والذى سيقدم خلاله باقة من أشهر أغنياته المميزة المحببة لدى جمهوره والتي قدمها خلال مشواره الغنائى.

وأحيا منذ أيام المطرب أحمد جمال، حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد، على رجل الأعمال أحمد الحداد، فى حفل كبير بحضور أهل وأصدقاء العروسين، الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وقدم خلاله أشهر أغنياته التي تفاعل معه الحضور ورقص عليها العروسين.

طرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

يذكر أن جمال طرح مؤخرا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس.