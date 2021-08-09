مصر.. رامي رضوان يكشف عن رؤيا خاصة بدلال عبد العزيز ليلة وفاتها

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

كشف الإعلامي رامي رضوان عن رؤيا خاصة بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ليلة وفاتها.



وشارك رامي رضوان، متابعيه وجمهوره، برسالة أحد متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، يسرد فيها تفاصيل رؤياه للفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز ليلة وفاتها.

وجاءت الرسالة التي نشرها رضوان كالآتي: "رؤيا الغريب أصدق، يشهد الله أن ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمي دار السلام ونعم الدار، وهي والله ولا ندري ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤيا إلى أحبائهم فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم وربنا يرحمهم ويغفر لهم".

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز لمثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل، منهم، اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ماجد المصري، دينا، وفاء عامر، كريم فهمي، ايمي سالم، نور قدري، بسمة، هاني رمزي، درة وزوجها، نادية مصطفي، الهام شاهين نهال عنبر، دينا الشربيني.

وتوافد عدد من الفنانين إلى مسجد المشير طنطاوى، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وتشييع جثمانها لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، منهم، عمرو سعد، هاني رمزي، نرمين الفقي، هنادي مهنا، ومنير مكرم، عايدة رياض، المخرج عمرو محمود ياسين، سمير صبري.

وسادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة حتى أعلن زوج ابنتها الاعلامى رامي رضوان سلبية المسحة ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزن كبير لدى جمهورها في الوطن العربي.

وقد نعى عشرات الفنانين والشخصيات العامة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ومشيدين بما قدمته من إبداع طوال مسيرتها الفنية التى قاربت أربعة عقود، وما عُرف عنها من إنسانية وحضور اجتماعى بالوسط الفنى، إذ كانت دائما إلى جانب زملائها فى كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت الى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح فى بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتلفزيون.