هذه وصية دلال عبد العزيز خلال وجودها على جهاز التنفس الصناعي

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

كشفت الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، عن وصية الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، في بداية مرضها بفيروس كورونا، الذي تسببت الإصابة بمضاعفاته في رحيلها عن عالمنا السبت عن عمر ناهز الـ61 عاماً.



وقال نشوى مصطفى أن دلال عبدالعزيز أوصت أثناء مرضها ابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم خلال وجودها على جهاز التنفس الصناعي بعدم نسيان المرتب الشهري الذي خصصته لبعض الأشخاص.

وعلقت نشوى مصطفى: "كانت تتذكر المحتاجين لها وكانت كريمة، عشمنا في أن يرحمها لله ويغفر لها ويرزقها الجنة".

ووصفت نشوى مصطفى، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز أنها كانت محترمة وراقية ومن أهم فناني مصر، داعية الله لها بالرحمة.

وتوجهت بالعزاء إلى أسرة الفنانة الراحلة داعية الله لابنتيها "دنيا وإيمي" أن يعينهما الله، معلقة: "فقدان الأب والأم أمر قاسٍ، لكنها سنة الحياة وكلنا سنموت لكن يبقى الأثر وأثر دلال طيب، الله يرحمها ويغفر لها ويحسن إليها كانت نعم الأخت والصديقة".