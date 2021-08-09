نشوى مصطفى تكشف وصية دلال عبدالعزيز لابنتيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعت الفنانة المصرية نشوى مصطفى الفنانة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية، السبت، عن عمر ناهز 61 عاماً إثر مضاعفات فيروس كورونا.

ووصفت نشوى مصطفى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بأنها كانت محترمة وراقية ومن أهم فناني مصر، داعية الله لها بالرحمة.

وأوضحت أنها تعتبرها سيدة مصرية بالمعنى الحقيقي معلقة: "بنت بلد وفلاحة أصيلة ربت أولادها أحسن تربية، أتذكرها بكل خير وعلاقتها بالناس كانت في منتهى التواضع وخيرها مقدم لمن تعرفه ومن لا تعرفه".



وكشفت نشوى مصطفى عن وصية دلال عبدالعزيز أثناء مرضها إلى ابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم خلال وجودها على جهاز التنفس الصناعي بعدم نسيان المرتب الشهري الذي خصصته لبعض الأشخاص.

وعلقت نشوى مصطفى: "كانت تتذكر المحتاجين لها وكانت كريمة، عشمنا في أن يرحمها الله ويغفر لها ويرزقها الجنة".



وتوجهت بالعزاء إلى أسرة الفنانة الراحلة داعية لابنتيها "دنيا وإيمي" أن يعينهما الله، معلقة: "فقدان الأب والأم أمر قاسٍ، لكنها سنة الحياة وكلنا سنموت لكن يبقى الأثر وأثر دلال طيب، الله يرحمها ويغفر لها ويحسن إليها كانت نعم الأخت والصديقة".



