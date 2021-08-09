شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان القلعة 30 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب مدحت صالح، حفلاً غنائيًا، يوم الإثنين الموافق 30 من شهر أغسطس الجارى، وذلك ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى الدورة الـ29 فى الفترة من 15 إلى 31 أغسطس، والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

كان مدحت صالح قد طرح أغنية "قوية يا مصر" بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، رؤية فنية لكريم عرفة ومصطفى خضر، كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان غريب، توزيع موسيقى طارق عبد الجابر.

تقول كلمات الأغنية: "قوية يا مصر ورافعة راسك للسما، كل ما تبان قوتك بنقوى بيكى كلنا، وحتى التاريخ يشهد 7000 سنة المصرى حامى للوطن"، وفى إشارة للإنجازات التي تمت على أرض الواقع تقول كلمات الأغنية: "شوف كنا فين وبقينا فين بالإنجازات مش بالكلام".

وانتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد بالكامل، الذى يتضمن أغانى "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، ، "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، "أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، "بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم.