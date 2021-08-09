شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة مع ليلى علوي فى مسلسل "منورة بأهلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان باسم سمرة على المشاركة فى بطولة مسلسل "منورة بأهلها" للنجمة ليلى علوى وغادة عادل، حسبما أكد مخرج العمل يسرى نصر الله لـ"الخليج 365"، وينتمى العمل لنوعية الـ10 حلقات، ومن تأليف محمد أمين راضى، حيث تم التعاقد مع كل من الفنان أحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد نهائي لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر ظهور للفنان باسم سمرة فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "بنت السلطان" بطولة الفنانة روجينا، وأحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان باسم سمرة متابعة عمليات مونتاج فيلمه الجديد "لعبة الشيطان" داخل أحد أستوديوهات المهندسين، ويضع الملحن خالد نبيل حاليًا اللمسات الأخيرة ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم، استعدادًا لتحديد موعد لعرضه خلال الفترة المقبلة.