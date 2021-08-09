شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق مبارك.. أول ظهور لـ"طلاق بارتى" فى فيلم حلاق السيدات 1960 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت بين الفتيات فى العالم العربى خلال الآونة الأخيرة حفلات الانفصال بين الزوجين، إذ يحولن الطلاق وهو أبغض الحلال إلى سعادة وفرحة، وقد يكون السبب خلافًا بسيطًا يكبر لعدم وعى أحد الأطراف أو كليهما، ثم يحدث الانفصال أو الطلاق، وتبدأ الفتيات فى إظهار الفرحة وأنهن انتصرن فى النهاية وحققن ما يردن ويقمن حفلات الطلاق، وهى ظاهرة بدأت تنتشر فى مجتمعنا فى الآونة الأخيرة.

الأمر كان يبدو خياليًا فى بداية الأمر أو نوع من الكوميديا، مستبعدًا أن يحدث فى الحقيقة، بل رأينا أول حفل طلاق فى السينما المصرية فى مشهد كوميدى بفيلم "حلاق السيدات" إنتاج 1960 بطولة عبد السلام النابلسي وإسماعيل ياسين وزينات صدقي وكريمة، بعد أن اكتشفت "كريمة" فقر عبد السلام النابلسى وعمله كحلاق للنساء "كوافير" وقررت الانتقام من زينات صدقى التى تآمرت عليها لإبعادها عن زوجها لتقيم حفل طلاق فى نهاية الفيلم.

وكانت أول من أقامت حفل طلاق من الفنانين عارضة الأزياء وممثلة ونجمة تلفزيون الواقع وملكة الجمال الأمريكية "شانا موكلير" عام 2007، التي قالت في حفل طلاقها: "لم أكن أتخيل أبدا أنني سوف أفكر بالطلاق، ولكن إذا كنت قد اضطررت له، فالحياة لن تتوقف، وكما كنت حريصة على الاحتفال بزواجي، احتفلت أيضا بنهايته".

ثم أقامت بعد ذلك أكثر من فنانة عربية حفلة طلاق، وقيل وقتها إنه تقليد للفنانة الأمريكية، لكن بالبحث تبين أن الفنانة الراحلة مديحة يسري صاحبة أقدم حفل من هذا النوع، إذ دعت طليقها المطرب الراحل محمد فوزي وعدداً من المقربين والفنانين والصحفيين، وأعلنت خلال الحفل استمرار علاقتهما كأصدقاء رغم الطلاق.