عباس النوري ينتقد المبالغة بنشر صور بشار الاسد في الشوارع وعلاقة ذلك بالنفاق!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - انتقد الفنان السوري عباس النوري الانتشار المبالغ فيه لصور الرئيس بشار الاسد في شوارع المدن السورية متحدثا عن ضرورة ضبط هذا الموضوع بشكل ما ولكن بحذر.

وقال عباس النوري، خلال لقاء له على إذاعة “شام إف إم”، ردا على سؤال “وين ما رحت بتلاقي صور السيد الرئيس وهذه الصور حلو تشوفها بالمكاتب الرسمية وحلو تشوفها بمحلات لائقة وجميلة ومحترمة اما انا ما بقدر اشوفها محطوطة جنب مخفر او جنب كازية هذا الكلام لا يجوز”.

واعتبر عباس النوري ان الناس غير مجبر على وضع هذه الصور انما تعبر عن حب له ولكنه اردف ان كثرتها تفسر بالنفاق وقال انه لا بد من مواجهة هذا الامر بموضوع حذر، حسب تعبيره.

على الصعيد الفني، عبر عباس النوري عن سعادته بنجاح مسلسل “حارة القبة” الذي عرض الجزء الأول منه خلال شهر رمضان الأخير، معلناً عن انتهائه من تصوير الجزء الثاني منه على أن يبدأ تصوير الجزء الثالث قريباً.

كما عبر النجم السوري عن سعادته بالعمل مع المخرجة رشا شربتجي، الذي لم يجد منها إلا كل تفهم واستعداد للتعاون، بالإضافة إلى خبرتها واستماعها للكثير من الآراء، وسعيها لأن تأخذ قرارها بهدوء.

ورفض خلال اللقاء المقارنة بين النجمتين سلافة معمار وكاريس بشار، قائلاً: “النجمتان تخرجان من عقدة الشكل خلال التصوير، ولديهما رغبة في الاجتهاد والعمل”، مشدداً على أنه كان سعيدا معهما بالدرجة ذاتها، لاهتمامهما بعملهما.