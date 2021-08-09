وصيتها أبكت الجميع.. تعرف علي وصية الفنانة الرحلة دلال عبد العزيز قبل رحيلها مباشرة – كانت تشعر بأقتراب أجلها

كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - نعت الفنانة نشوي مصطفي، الفنانة الكبيرة “دلال عبد العزيز“، والتي وافتها المنية ظهر أمس السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد تدهور كبير بحالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت مصطفى خلال تقديمها لبرنامج “بنت البلد”، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن عبدالعزيز كانت فنانة عظيمة ومحترمة وراقية ومن أهم فناني مصر، معربة عن أمنياتها في أن يرحمها الله ويحسن إليها.

وأشارت إلى أن الفنانة الراحلة كانت خَيِّرة وكريمة للغاية وسيدة مصرية بالمعنى الحقيقي، متابعة: “بنت بلد وفلاحة أصيلة ربت أولادها أحسن تربية، أتذكرها بكل خير وعلاقتها بالناس كانت في منتهى التواضع وخيرها مقدم لمن تعرفه ومن لا تعرفه”.

ولفتت إلى أن دلال عبد العزيز أوصت ابنتيها دنيا وإيمي قبل رحيلها وأثناء وجودها على جهاز التنفس الصناعي بعدم نسيان المرتب الشهري الذي خصصته لبعض الأشخاص، معلقة: “كانت تتذكر المحتاجين لها وكانت كريمة جدا، عشمنا في أن يرحمها لله ويغفر لها ويرزقها الجنة”.

وتوجهت نشوى بالعزاء إلى ابنتي الفنانة الراحلة دنيا وإيمي، وتمنت أن يعينهما الله ويصبر قلبهما، متابعة: «فقدان الأب والأم أمر قاسٍ، لكنها سنة الحياة وكلنا سنموت لكن يبقى الأثر وأثر دلال طيب، الله يرحمها ويغفر لها ويحسن إليها كانت نعم الأخت والصديقة».

100 يوم في العناية المركزة

أكثر من 100 يومً مرت على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهي في غرفة العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، مع استمرار إخفاء نبأ وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم عنها، وهو ما أثار الكثير من التكهنات حول حالتها الصحية قبل وفاتها.

المريضة لا تعلم شيئًا عن زوجها

وكشف مصدر طبي في تصريحات خاصة أن الفنانة دلال عبد العزيز أتمت 100 يوم منذ دخولها غرفة العناية المركزة.

وأضاف المصدر الطبي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الفنانة المصرية كانت تقضي فترة علاجها في إطار قيود صارمة اتخذت للحفاظ على سلامتها، مؤكداً أنه قبل أن يفارق زوجها الحياة لم تستطع زيارته لوداعه؛ لأن ذلك سيزيد من صعوبة حالتها الصحية حال إخبارها بالأمر.

وهذا ما أكدته أيضاً الفنانة لبلبة، أنها و النجمات صديقات دلال عبد العزيز، مثل ميرفت أمين وغيرهن، كُنَ يتكتمنَ مع ابنتيها، ويمثلنَ أمامها أن زوجها سمير غانم مازال على قيد الحياة، في أيامها الآخيرة، حيث منعت عنها قنوات التليفزيون والأخبار، وتم الاستعاضة عنها بعرض الأفلام المُسجلة لها.

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