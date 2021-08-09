شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم Black Widow وصلت كام بعد شهر من طرحه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Black Widow إيرادات وصلت إلى 348 مليونًا و27 ألف دولار وذلك بعد طرحه بـ مختلف دور العرض حول العالم بداية من يوم 9 يوليو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 171 مليونًا و527 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و176 مليونًا و500 ألف دولار في دور العالم.

Black Widow الذى تقوم ببطولته الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون، حيث تلعب شخصية ناتاشا رومانوف، وهى شخصية خيالية تظهر فى الكتب المصورة الأمريكية التى نشرتها مارفيل كوميكس، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 9 يوليو الجارى بدور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم (Black Widow) تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

يقوم ببطولة كل من فلورنسا بوج، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، أوليفييه ريتشرز، يولاندا لينيس، راي وينستون، ريان كيرا ارمسترونج، إيفر أندرسون، أمام بطلة العمل سكارليت جوهانسون.

وكانت كشفت بعض التقارير الأجنبية أن النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، والنجمة العالمية فلورنس بو، أصيبا بالتهاب رئوي حاد، أثناء تصويرهم مشاهد فيلمهم الجديد Black Widow المقرر عرضه في يوليو المقبل بدور العرض السينمائى بجميع أنحاء العالم.

وفى تصريحات للمنتج المنفذ لفيلم Black Widow شورتلاند، لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أكدت فيها أن جوهانسون وفلورنس، أصيبا بالتهاب رئوى لكنهما استمرا فى تصوير مشاهد فيلمهم المقبل حرصاً منهم على عدم توقف التصوير الذى انطلق منذ أربعة اشهر فى عدة مواقع حول العالم.