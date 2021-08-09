شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة تحيى حفلين في مهرجان القلعة ومسرح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة نداء شرارة لإحياء حفلين غنائيين، الحفل الأول يوم الثلاثاء 24 أغسطس الجارى ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في الدورة الـ 29، والذى سينطلق منتصف الشهر الجارى.

وتحيى المطربة نداء شرارة حفلاً غنائيًا آخر، بعد يومين من الحفل الأول وتحديدًا يوم الخميس 26 من شهر أغسطس الجارى، على مسرح سيد درويش بأوبرا الأسكندرية ضمن حفلات الصيف التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.

طرحت المطربة نداء شرارة أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "قالهالى"، والأغنية هي التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء شرارة والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ 74 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

يذكر أن مهرجان القلعة توقف العام الماضى بسبب جائحة كورونا، ويقوم بتنظيم المهرجان وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا وتضم فعاليات هذا العام 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا تنطلق فى الثامنة مساء 15 أغسطس ويستمر حتى 30 أغسطس .