فيديو وصور| ميريام فارس تستعيد ذكريات حملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت المطربة اللبنانية ميريام فارس ذكريات حملها، ونشرت مقطع فيديو وصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميريام في الصور بعدة إطلالات مختلفة، وعلقت : "قبل عام واحد".

ورزقت المطربة اللبنانية ميريام فارس بمولودها الثاني ديف متري، وذلك في 20 أكتوبر من العام الماضي.

ونشرت ميريام مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولم تظهر ملامح مولودها، وعلقت: "صحيح إنك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمرّ على العالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".

ميريام فارس لديها طفل يدعى جايدن من زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري.