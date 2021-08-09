شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين توقف مطرب المهرجانات عمر كمال بسبب لفظ خارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثل المطرب عمر كمال أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية، بناء على قرار مجلس الإدارة، برئاسة أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، للتحقيق فى اللفظ الخارج الذى بدر منه فى أحد الحفلات.

وجاء فى أقوال المطرب عمر كمال أن ذلك كان في إطار حفلة خاصة وقديم، حيث كانت قبل عام ونصف العام بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية.

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، قرر إيقاف المطرب لمدة أسبوع، مع تحذير فى حالة التكرار بتوقع أقصى عقوبة، وقد تكون الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به وأقر المطرب بذلك.

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا قد هاجم زميله المطرب عمر كمال، بعد تصريحات تليفزيونية للأخير بأن بيكا لا يجيد الغناء.. ولا يغني وهو كاركتر بس.

ورد حمو بيكا على عمر كمال بفيديو بث مباشر على فيس بوك قائلًا: "توبة أغني مع شخصية زيك تاني، أنت ناسي لما جيتلي وعملت لك أول تراك ونجح، طالع قدام الناس تقول حمو بيكا مبيعرفش يغني".

وتابع: "العبد اللي قدامك ده ممكن يقعد 3 أيام يغني في أغاني بتاعتي، وأنت بتغني أغاني مش بتاعك زي حبيبي بالبنط العريض، معايا داتا أقعد أغني فيها 3 أيام، وفيجو الدخلاوي هيفضل بصمة مصر، خلاص كده انتهت معاك وتيجي تعمل معايا فيديوهات معايا عشان تتشاف.. عايزك تبين نفسك وتعمل أغاني لنفسك.. وتطلع تغني لوحدك".