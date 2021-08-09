شقيقة دانييلا رحمة​ تخطف الأنظار بجمالها.. لن تصدق الشبه الكبير بينهما – (شاهد)

كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 02:56 صباحاً - هنأت الممثلة اللبنانية ” ​دانييلا رحمة “​ شقيقتها الصغري بمناسبة يوم ميلادها، من خلال صورة تجمعها بها نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ووجهت لها رسالة من القلب.

وعلّقت رحمة على الصورة: “تأخرت قليلاً.. عيد ميلاد سعيد، أتمنى لو استطعنا الإحتفال سوياً. لقد مرّ وقت طويل، لا أستطيع أن أنتظر حتى أراك. لا أستطيع أن أنتظر حتى تعود الحياة كما كانت حتى أستطيع أن أزوركم كل شهر. أتمنى لو أستطيع أن أرد لك نصف ما قدمته لي. هذه واحدة من أحلى صور لنا من الأيام التي كنا نستطيع أن نرى بعضنا البعض دائماً”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة التي لفتت الأنظار كثيراً؛ بسبب الرسالة المؤثرة تارةً والشبه الكبير بينهما تارةً أخرى، وحصدت الصورة إعجاب أكثر من 55 ألف شخص.

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من ناحية أخري، تعيش الفنانة اللبنانية “دانييلا رحمة” هذه الفترة حالةً من الوحدة؛ بسبب إقامتها في بلدٍ بعيد عن والدتها، التي حلَّت مناسبة عيد ميلادها من دون أن تكون موجودة بجانبها، وهو ما عبَّرت عنه من خلال كلمات دوَّنتها عبر حسابها في “انستجرام”.

واحتفلت مؤخرًا رحمة بعيد ميلاد والدتها “ناهيا” التي تعيش بعيدة عنها، من خلال صورة جمعتهما، حيث بدا منها الشبه واضحاً بينهما، وأكد متابعون على هذا الشبه، وسط حديث حمل الثناء على جمالهما، كما تمنّوا لهما اللقاء القريب.

وعلّقت دانييلا رحمة بكلمات مؤثرة غلّفتها بحديث عن “البعاد”: “الصورة المفضلة لديَّ، عيد ميلاد سعيد أمي، اشتقت إليك كثيراً، وأتوق لأراكِ ونقضي أوقاتاً لا تنتهي معاً.. سآتي قريباً لأكون بين يديكِ، أحبكِ”.

وشاركت دانييلا رحمة في الموسم الرمضاني بـ “مسلسل للموت“، وهو من إنتاج شركة “إيغل فيلمز” للمنتج جمال سنان، وقام ببطولته: ماغي بو غصن، ” دانييلا رحمة “، باسم مغنية، خالد القيش، محمد الأحمد، أحمد الزين، فادي أبي سمرا، وسام صباغ وكارول عبود.

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