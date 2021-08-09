شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يعقد قرانه بدون طقوس احتفالية لوفاة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفنان على ربيع قرانه بدون طقوس احتفالية، خاصة بعد نبأ وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، حيث تربطه علاقة صداقة وطيدة بالفنانة الراحلة وابنتيها، وسبق وقدم دور البطولة أمام النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسل "لهفة"، أولى البطولات المطلقة لها.

وحرص الفنان على ربيع على عدم الإعلان عن الخبر تماما، أو إبداء أى علامات للفرح، حيث لم ينشر أى صورة من الزفاف عبر صفحاته على السوشيال ميديا.

واقتصر حفل الزفاف على عدد قليل من أقاربه وأصدقائه المقربين مثلما كان مقرر له منذ فترة.