شكرا لقرائتكم خبر عن توقف فيلم "سر الحب" يومين حدادًا على رحيل دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر فريق عمل فيلم "سر الحب" بطولة الفنان إيهاب فهمى، إيقاف تصوير الفيلم لمدة يومين حدادًا على رحيل النجمة دلال عبد العزيز على أن يستأنف تصوير الفيلم الذى بدأ منذ أيام قليلة بشبرامنت بعد ذلك.

يذكرأن الفنان إيهاب فهمى بدأ تصوير أول مشاهد دوره بفيلم "سر الحب"، خلال اليومين الماضيين بمنطقة شبرامنت، ويشاركه البطولة كل من منة فضالى ومروة عبد المنعم، ومجموعة كبيرة من الممثلين الشباب، من تأليف ناجى عبد الله، وإخراج مازن نيازى.

وأعرب الفنان إيهاب فهمى عن سعادته بهذا العمل، مشيرًا إلى أن الفيلم بالنسبة له تجربة جديدة، سيظهر فيها بشكل مختلف عما ظهر به من قبل على حد قوله، معربًا عن أمنياته أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه.

كان الفنان إيهاب فهمى بصفته مدير فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح، قد صرح أن العرض المسرحى "ليلتكم سعيدة" من إنتاج الفرقة عاد مرة أخرى لجمهوره منذ الخميس 29 من شهر يوليو الماضى يومياً عدا الأربعاء على خشبة المسرح القومى بالعتبة فى تمام التاسعة مساء.