شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يحيى حفلا على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن العروض المميزة التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر خلال فترة الصيف يقدم فريق مسار إجبارى حفلاً فى الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأعمال التى تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق وغيرها .

فريق مسار إجبارى تأسس عام 2005، اشتهر بتقديم اعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، وتنزانيا، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس .

وجاء اسم فرقة مسار إجبارى من فكرة المسار الذي أجبر المجتمع على التفكير من خلاله، وتأسس فريق "مسار إجباري" على يد كل من، هاني الدقاق، "جيتار"، وأيمن مسعود، "كيبورد"، أحمد حافظ، "باص"، وتامر عطا الله، "درامز".