شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ترويجى لـ فيلم الدراما الجديد He's All That والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشبكة المنتجة لـ فيلم الدراما والرومانسية الجديد He's All That، أول فيديو ترويجى للعمل الذى سيطرح في 27 أغسطس الجارى، على أن تصل مدته إلى ساعة و28 دقيقة.

فيلم He's All That يدور حول فتاة مراهقة التي تقرر أن تعطى زميلها في المدرسة الثانوية أفضل تغيير، العمل يعد نسخة محدثة من الفيلم الذى طرح في خلال عام 1999 بعنوان She's All That، وحظى بشعبية كبيرة في وقتها.

يقوم كل من ماثيو ليلارد، راشيل لي كوك، تانر بوكانان، ماديسون بيتيس، أديسون راي، بيتون ماير، إيزابيلا كروفيتي، كورتني كارداشيان، فانيسا دوباسو، أندرو ماتاراتزو، ميرا مولوي، آني جاكوب.