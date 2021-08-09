فيديو| "اشمعنى أبو حنيفة".. ياسمين الخطيب تسأل المأذونة في عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عقدت الإعلامية ياسمين الخطيب، قرانها مساء أمس الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديو لعقد القران، وظهرت "ياسمين" وهي تعقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني، على يد "مأذونة".

وأثناء عقد القران سألت ياسمين "المأذونة": "اشمعنى أبو حنيفة"، وبعدها تم استكمال إجراءات عقد القران.

وحضر الحفل الأهل والأصدقاء المقربين، ومن بينهم الفنان محمد شاهين، وظهرت ياسمين في حفل زفافها بفستان أنيق.

ياسمين الخطيب هي فنانة تشكيلية ومقدمة برنامج "ونقول كمان" على شاشة النهار الفضائية، وهو برنامج اجتماعي ترفيهي