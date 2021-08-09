نادين نجيم دون مكياج وشريف منير رفقة نجله.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إسلام جمال

نشر الفنان إسلام جمال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

أماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع كلبها من داخل البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

شريف منير

نشر الفنان شريف منير صورة تجمعه بنجله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيها من داخل سيارة، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تقرأ أحد الكُتب.

كندة حنا

نشرت الفنانة كندة حنا صورة "سيلفي" جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

محمد السبكي

نشر المنتج محمد السبكي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل البحر، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره.

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيها من داخل أحد المطاعم الشهيرة.

نادر حمدي

نشر الفنان نادر حمدي صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيها من أحد الأماكن الساحلية.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.