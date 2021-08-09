محمد رمضان ينشر فيديو لفتيات صينيات تقلدنه: "صيته مسمع بره أرضه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الفيديو فتيات صينيات تقلدن مشهد للفنان محمد رمضان من مسلسله الشهير "الأسطورة".

وعلق محمد رمضان على الفيديو :"رفاعي الدسوقي ابن مصر البار، علم بنات الصين يتكلموا لغته، الله يرحمه صيته مسمع بره أرضه، ثقة في الله نجاح، الأسطورة".

ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية "ثابت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.