بعد عقد قرانها في المحكمة الشرعية.. المصححة جنسيا جويل بدر تحتفل بزفافها

كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:01 صباحاً - دخلت المصححة جنسيًا جويل بدر القفص الذهبي مساء السبت. حيث تزوجت من الشاب حسين نجدي بعد علاقة حب دامت لأكثر من عام.

وأقامت جويل حفل كبير في المنتجع السياحي edesia في منطقة صيدا، بحضور العائلة والأصدقاء المقربين. وثقت جويل أجواء حفل زفافها. حيث ظهرت وهي تتحضر للحفل من خلال الاهتمام بتسريحة شعرها والمكياج الذي اعتمدته. واهتمت أيضا بجميع تفاصيل حفل الزفاف، بدءا بطريقة تسليمها لعريسها، وكذلك قطع قالب الحلوى والمفرقعات النارية وصولا إلى الرقصة الأولى التي اختارت أن تكون على أنغام أغنية “شو محسودين”.

وكان قد تم عقد قران جويل بدر على الشاب حسين نجدي في المحكمة الشرعية، وتم اعلان الخبر من خلال نشر صورة لهما سويا حيث علقت عليها قائلة :”تم عقد قراني اليوم 19-7-2021. رضيت به قدرا وبعينيه وطنا وبحبه أمانا مخلدا”.

وجويل بدر هي مصححه جنسيا حيث انها ولدت باسم عبد الوهاب بدر الدين لكنها خضعت لعدة عمليات جراحية كتصحيح جنسي و تحول الشاب عبد الوهاب جنسياً لأنثى بإسم جويل بدر .

جويل بدر تروي تفاصيل تصحيحها جنسيا

وكانت جويل بدر قد تحدثت، خلال لقاء سابق لها في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات، عن ظروف تضحيحها جنسيا حيث كشفت أنها عاشت حتى عمر 17 عاما تحت اسم “عبد الوهاب بدر الدين”، حيث اضطر أهلها لتسميتها باسم صبي رغم شعورها بأنها فتاة.

تابعت أنها ظلت حتى هذا العمر على حالها كـ”خنثى” بأمر الطب، حتى يُكتمل نموها قبل تحويلها إلى أنثى أو ذكر، مضيفة: “الطب والشرع والدين قرروا أن أكون أنثى وليس أنا”.

وأشارت إلى أنها أجرت 3 عمليات حتى يتم تصحيحها جنسيا، مستكملة: “العملية الرئيسية كانت كتير صعبة، وحصلت على فتوى من المراجع الدينية والشيوخ، رجعت للدين وليس للمجتمع، الدين قالي أنت لازم تكوني أنثى وحلال ويجوز”.

وأكدت أنها ليست متحولة جنسيا، بل مصححة جنسيا، وعقبت حول إيذاء مشاعرها من هذه التسمية قائلةً: “معدش في مطرح بجسمي يؤذيني فيه”، مشددةً على أنها ضد التحول الجنسي، واصفة إياه بـ”مدفن الحياة”.